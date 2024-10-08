В Киеве вода заливает станцию метро и дороги (видео)

Вода продолжает стремительно прибывать

Во вторник, 8 октября, в Шевченковском районе Киева произошел масштабный потоп. Из-за порыва трубы потоки воды затопили проезжую часть, тротуары и подземный переход возле станции метро "Дорогожичи".

Вода продолжает стремително прибывать и активно затапливает все вокруг. Об этом сообщили очевидцы в киевских Telegram-каналах.

Известно, что серьезный порыв трубы произошел на улице Петра Ильенко в Шевченковском районе Киева. Потоки воды залили все вокруг и движение транспорта было перекрыто.

Также затопило подземный переход у станции метро "Дорогожичи" — для пассажиров ее закрыли на "вход" и на "выход". Очевидцы сообщают о том, что в метро уже "по колено воды".

Поезд проезжает станцию "Дорогожичи" без остановок.

Причины и бстоятельства ЧП устанавливаются. На место уже выехали сотрудники коммунальных служб города.

На момент публикации материала столичные власти никаких официальных заявлений по этому поводу не сделали.

Вода затапрливает "Дорогожичи"

Для справки: "Дорогожичи" — это 40-я станция Киевского метрополитена. Расположена в Шевченковском районе города Киева, на Сырецко-Печерской линии между станциями "Сырец" и "Лукьяновская" в предполагаемом районе исторической местности Дорогожичи. Станция открыта 30 марта 2000 года.

На станции имеется один северный полуподземный двухуровневый вестибюль, высота которого эквивалентна четырём этажам. На нижнем уровне вестибюля расположен кассовый зал, на верхнем — выход в подземный переход. Нижний и верхний уровни вестибюля соединены четырьмя эскалаторами и двумя трёхмаршевыми лестницами. Станция расположена рядом с мемориалом "Бабий Яр" и телецентром.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве были экстренно закрыты шесть станций метро на "синей" ветке. Это произошло из-за разгерметизации и подтопления туннеля между "Демиевской" и "Лыбедской".

Затем стало известно, что ри строительстве синей ветки столичного метрополитена между станциями "Демиевская" и "Лыбидская" было допущено множество ошибок. Однако сам проект строительства не содержал критических недочетов.