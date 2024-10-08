У Києві вода заливає станцію метро та дороги (відео)

Вода продовжує швидко прибувати

У вівторок, 8 жовтня, у Шевченківському районі Києва відбувся масштабний потоп. Через порив труби потоки води затопили проїжджу частину, тротуари та підземний перехід біля станції метро "Дорогожичі".

Вода продовжує швидко прибувати і активно затоплює все навколо. Про це повідомили очевидці у київських Telegram-каналах.

Відомо, що серйозний порив труби стався на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва. Потоки води залили все довкола і рух наземного транспорту було перекрито.

Також затопило підземний перехід біля станції метро "Дорогожичі" – для пасажирів її зачинили. Очевидці повідомляють, що в метро вже "по коліно води".

Поїзд метро проїжджає станцію "Дорогожичі" без зупинок.

Причини та обставини НП встановлюються. На місце вже виїхали співробітники комунальних служб міста.

На момент публікації матеріалу столична влада жодних офіційних заяв із цього приводу не зробила.

Вода затоплює "Дорогожичі"

Для довідки: "Дорогожичі" — це 40-та станція Київського метрополітену. Розташована у Шевченківському районі міста Києва, на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Сирець" та "Лук’янівська" у передбачуваному районі історичної місцевості Дорогожичі. Станцію відкрито 30 березня 2000 року.

На станції є один північний напівпідземний дворівневий вестибюль, висота якого еквівалентна чотирьом поверхам. На нижньому рівні вестибюля розташований касовий зал, на верхньому — вихід у підземний перехід. Нижній і верхній рівні вестибюля з'єднані чотирма ескалаторами і двома тримаршевими сходами. Станція розташована поруч із меморіалом "Бабин Яр" і телецентром.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві було екстрено закрито шість станцій метро на "синій" гілці. Це сталося через розгерметизацію та підтоплення тунелю між "Деміївською" та "Либідською".

Потім стало відомо, що під час будівництва синьої гілки столичного метрополітену між станціями "Деміївська" і "Либідська" було допущено безліч помилок. Проте сам проект будівництва не містив критичних недоліків.