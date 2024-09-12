Тоннель просто плавал: какие ошибки допустили при строительстве синей ветки метро Киева

Строители не выполнили важную процедуру

При строительстве синей ветки столичного метрополитена между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" было допущено множество ошибок. Однако сам проект строительства не содержал критических ошибок.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал депутат Киевского городского совета Тарас Козак. По его словам, при строительстве тоннеля не учли сложные геологические условия.

"При проектировании были некоторые ошибки, но не критические, которые не могли сильно повлиять на эту ситуацию. При строительстве было очень много ошибок", — отметил депутат.

По его словам, проект предусматривал переход из твердых во влагонасыщенные грунты вблизи рек Лыбидь и Совка. Козак подчеркнул, что это требовало использования химических закрепителей для стабилизации грунта.

Депутат подчеркнул, что при строительстве не было проведено химическое закрепление грунтов. По его словам, это подтвердила соответствующая экспертиза.

Козак отметил, что из-за этого тоннель "плавал" в песке. Он также подчеркнул, что тоннель получил повреждение из-за сильных нагрузок во время движения поездов метро.

Кроме того, он сообщил, что работы по сооружению тоннеля были некачественными. По его словам, несоблюдение установленных допусков достигало около 20 сантиметров.

Напомним, 12 сентября в Киеве была возобновлена полноценная работа синей ветки метро после 9-месячного ремонта. В то же время на улице Голосеевской произошла утечка на водопроводной магистрали, в результате этого автомобиль частично провалился под асфальт.