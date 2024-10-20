Место, которого нет: где в Киеве находится Музыкальный переулок (фото)

В Киеве есть множество интересных мест с невероятной историей. Однако мало кто знает о небольшом Музыкальном переулке, который появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

Редакция "Телеграфа" рассказывает читателям историю переулка-призрака, который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней.

История возникновения Музыкального переулка в Киеве

28 июня 1873 года внутри углового квартала между улицами Васильчиковской (Прорезной) и Крещатиком состоялась торжественная закладка нового здания музыкальной школы.

Интересно, что составление сметы и сама постройка здания в стиле барокко произведены архитектором Александром Шиле безвозмездно.

К заведению было необходимо обустроить доступный подъезд и в 1874 году Киевская городская дума выделила 300 рублей на обустройство тротуара от Васильчиковской улицы к зданию школы. Так и сформировался Музыкальный переулок, благодаря которому уже спустя полвека киевляне начнут отлично разбираться в музыке.

В 1883 году школа преобразована в музыкальное училище. Здесь преподавали звезды того времени — композиторы Николай Лысенко и Отакар Шевчик, а также Николай Губерт.

В училище выступали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и другие мировые таланты.

К 100-летию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки городские власти решили в его честь установить памятник. Проект реализовал архитектор Владимир Николаев.

Памятник представлял собой бронзовый бюст композитора на постаменте. Предполагалось открыть памятник к юбилею Глинки – 20 мая 1904 года, но бюст был установлен перед зданием музыкального училища и освящён лишь 21 декабря 1910 года.

Вокруг училища формировалось пространство, которое со временем превратилось в площадь, известную между 1938 и 1941 годами как площадь Глинки.

В ноябре 1913 года музыкальное училище преобразовано в консерваторию. В 1934-м при консерватории открылись музыкальное училище и музыкальная школа.

В 1935 году архитектор Иосиф Каракис к старому корпусу пристроил большое помещение для музыкальной школы с концертным залом.

Так музыкальное училище эволюционировало в консерваторию, а сам переулок мог бы вырасти до величественной Музыкальной улицы, но судьба распорядилась иначе…

Как и почему исчез Музыкальный переулок

В августе 1941 года началась осада города немецкими войсками. Крещатик, как и большинство других киевских улиц, преграждали баррикадами, металлическими "ежами" и мешками с песком. Уже 24-29 сентября 1941 года, через несколько дней после занятия Киева немецкими войсками, на Крещатике началась серия взрывов.

После войны советская пропаганда еще долго "продвигала" нарративы о том, что разрушение Крещатика — это дело рук нацистов.

Музыкальный переулок был разрушен во время взрывов 24 сентября 1941. Интересно, что бюст Глинки уцелел и был затем перенесен в городской (сейчас — Мариинский) парк Киева.

После войны, во время восстановления разрушенных районов города, было принято решение не возрождать переулок, хотя некоторые здания, включая помещение училища, уцелели.

Таким образом, эта часть киевской истории осталась лишь в воспоминаниях и архивных материалах.

Где можно найти остатки легендарного переулка

Исчезнувший Музыкальный переулок пролегал от Прорезной улицы и до Крещатика.

Теперь на месте бывшего проезда находится арка дома №8.

Напомним,

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