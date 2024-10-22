"Кормильцем буду я": 20-летний "украинский Ник Вуйчич" работает одним пальцем ноги, но получил несколько профессий и зарабатывает сам

Тело 20-летнего Олега Сергачева из Полтавской области после перенесенного в детстве энцефалита полностью парализовано. Однако парень не смирился с судьбой и каждый день доказывает, что жить можно полноценно, а человеческим возможностям нет предела.

В свои 20 Олег Сергачев из села Вельбовка Миргородского района Полтавской области получил уже четыре профессии, довольно востребованные онлайн: Instagram-маркетолога, таргетолога, Direct-менеджера и NFT-специалиста. Сейчас осваивает еще две — разработчика Telegram-ботов и специалиста по товарному бизнесу. При этом имеет только аттестат о среднем образовании. Причем девять лет он учился дома и два — дистанционно в Гадячской школе № 3. Окончил школу со средними оценками.

Более того, парень получил образование и зарабатывает себе на жизнь с помощью только… большого пальца на левой ноге. Ведь он с детства после перенесенного энцефалита парализован.

"Маркетолог, который работает одним пальцем левой ноги" — так он представляется в социальных сетях .

Подвижный интеллект и подвижная душа в неподвижном теле

Наше интервью проходило в письменном формате, поскольку Олег имеет еще и значительные изъяны произношения и беспокоился о том, что я его не пойму (кстати, именно 22 октября — Всемирный день людей с недостатками речи). А я, напротив, волновалась, что ему тяжело печатать. "Почему-то большинство думает именно так, но это заблуждение. Я могу устать после часа работы, но достаточно отдохнуть 5—10 минут, и снова работаю без проблем", — написал мне Олег в Telegram. Так, как есть — грамотно, со всеми знаками препинания.

Олег Сергачев - маркетолог, который работает одним пальцем левой ноги

В этом году Олег собирался поступать в вуз, уже даже документы подал на факультет психологии. А потом передумал. Говорит, зачем тратить пять лет своей жизни, чтобы получить диплом? Ведь сейчас есть множество курсов, на которых можно всего за три месяца овладеть практическими знаниями.

— Впоследствии куплю курсы по психологии в международной школе "Expert". Психология для меня очень важна, потому что я часто работаю с людьми и мне нужно понимать каждого. Очень хотел бы улучшить свое произношение, — делится своими планами на будущее Олег Сергачев.

Многие называют его украинским Ником Вуйчичем. Потому что есть у этого парнишки с непослушным телом и весом всего 35 килограммов такая сила духа, такая жажда жизни, что это вдохновляет всех, с кем он общается. Всеми своими поступками он доказывает: не существует барьеров, которые невозможно было бы преодолеть. Что можно зарабатывать на достойную жизнь, работая единственным пальцем на ноге и, конечно, головой. И что можно быть счастливым в отношениях, даже если на свидание тебя привозят в колесном кресле.

Олег Сергачев

…Олег – четвертый ребенок в семье. У него есть три старшие сестры, которые живут отдельно, и младший, девятилетний, брат Дениска, с которым у него особая духовная связь.

Он родился совершенно здоровым мальчиком, но в полтора года переболел энцефалитом. Следствием болезни стало нарушение нейронных связей, и как результат — тяжелая инвалидность. Врачи давали неутешительные прогнозы: не будет говорить, мыслить и даже сидеть.

Интеллект Олега, к счастью, не пострадал.

Возможно, если бы родители занимались реабилитацией мальчика с самого детства, у него было бы лучшее физическое развитие. Однако когда он попал на осмотр к столичным специалистам, те только развели руками: слишком поздно.

Олег в центре физической реабилитации

Подробности того, почему способный подросток с ограниченными возможностями находился годами в четырех стенах и практически не развивался, мы опустим.

Олег Сергачов

Совсем другая жизнь началась у него после того, как соседкой семьи стала Светлана Новикова. Пять лет назад женщина перебралась из Киева в Вельбовку. Педагог и психолог по специальности и просто неравнодушный человек, она сразу же забила тревогу: беззащитного ребенка нужно вытаскивать из той безысходности, в которой он оказался. В тот момент отец многодетной семьи умер, а мама не могла справиться с жизненными обстоятельствами. Светлана предлагала сельским властям оформить Олега в специализированное заведение, но с оформлением, сказали чиновники, много мороки, это дополнительные расходы, да и вообще, ребенку лучше плохо дома, чем хорошо в интернате.

Олег со Светланой Новиковой

— Наверное, это тот случай, когда бюрократизм чиновников превратился в плюс, — улыбается Светлана. — Олешки, где находился единственный в Украине интернат для таких людей, к сожалению, попали под оккупацию…

Чтобы расширить мир для Олега, семья Новиковых подарила ему, прежде всего, смартфон. Удивительно, он его довольно быстро освоил, и, когда ему требовалась какая-то помощь, звонил.

Олег Сергачев

А помощь парню с тяжелой формой инвалидности нужна постоянно и во всем, ведь он не может самостоятельно ни поесть, ни одеться, ни сходить в туалет… Светлана подключила к борьбе за Олега местную общественность, волонтеров, верующих из Киева. Благотворители подарили ему компьютер, и он стал юноше инструментом для обучения и зарабатывания денег. На собранные же средства Светлана нашла парню сиделку. Но та задержалась на работе недолго – во-первых, ее хозяйничание не нравилось маме Олега, во-вторых, родственники сиделки были против вмешательства, как они считали, в чужую семью.

— К счастью, у Олега подвижная душа, подвижный интеллект и подвижное сердце, — отзывается о нем Светлана Новикова.

Это можно назвать чудом, но прошло совсем немного, и Олег с помощью волонтерки Виталины Пинчук открыл ФЛП (по-украински — ФОП). В то время ему было всего 17. При содействии Светланы Новиковой местное сельхозпредприятие взяло его на работу. В обязанности молодого человека входило продвигать агрофирму в социальных сетях.

Новые профессии осваивает методом тыка

— Из своей первой зарплаты в 6 000 гривен, которая примерно равнялась моей пенсии, я приобрел себе кеды Converse, о которых давно мечтал, — вспоминает Олег. — А еще в складчину с мамой купили Денису планшет.

Однако я не задержался долго на работе, потому что мне было неинтересно. И уже скоро нашел другую. Причем поначалу представления не имел о ней. Так случилось, что знакомая мне владелица бухгалтерской компании "Твій Звіт" поинтересовалась, умею ли я разрабатывать боты. Я ответил, что попробую. Методом тыка, логики, информации из интернета таки создал тот бот и был счастлив, что овладел новым инструментом для заработка. Первую задачу фирмы выполнил довольно быстро. Позже получил еще несколько заказов на разработку Telegram-ботов.

Парень также работал на Prom.ua, в книжном магазине Zobibook, Direct-менеджером производителей 3D-обоев. На последней работе был занят полный рабочий день с понедельника по субботу. Ежедневно у него было около полусотни клиентов, которых он консультировал, оформлял от них заказы. Ему даже поступали предложения обучать других менеджеров.

Олег не без гордости отмечает, что ни разу не провалил дедлайн: всегда вовремя справлялся с задачами, несмотря на короткие сроки сдачи проекта и отсутствие света.

"Я могу устать после часа работы, но достаточно отдохнуть 5—10 минут, и снова работаю без проблем", — утверждает Олег

Первыми онлайн-профессиями по продвижению бизнеса в интернете парень овладевал у столичного блогера и предпринимателя Влада Ясько.

— Я был поражен целеустремленностью своего ученика, – говорит Влад. — Пример с Олегом должен закрыть рты всем, кто просит дать им курс бесплатно или деньги. Парализованный парень из села печатает только пальцем ноги, не может говорить, может только слушать… Начал учиться у меня в 17 лет и вскоре написал, что получил от своего клиента заказ на 180 долларов.

— Олег – мой подписчик, маркетолог, – добавляет блогер и владелец онлайн-школы по маркетингу Игорь Рорк (Скорик). — Как-то он сообщил мне, что у него появился клиент на 800 долларов, и спрашивал, этично ли его вести, если он работает с его прямыми конкурентами. Олег развивается финансово, не будучи злым коммерсантом. Напротив, мне кажется, слишком заморачивается. Он настойчивый и скромный.

Только вдумайтесь: человек зарабатывает на жизнь одним пальцем левой ноги! На заработанные деньги самостоятельно арендует квартиру, нанял себе помощников и в целом сам себя обеспечивает. Ну это просто обалдеть, как можно использовать собственные возможности! Это человек, который вдохновляет!

Претендент на разработчика Telegram-ботов или Direct-менеджера

— Ты так легко меняешь места работы… Почему?

— Я ищу себя. На сегодняшний день тоже безработный. Пока ищу работу разработчика Telegram-ботов или Direct-менеджера на полный рабочий день. Несколько дней назад принимал участие в большом конкурсе на должность Direct-менеджера. Оказался в пятерке лучших, но дальше, к сожалению, не прошел.

— Твои физические ограничения не являются причиной отказа в трудоустройстве?

— Бывает по-разному. Иногда мне отказывают — боятся, что некачественно или неоперативно проделаю работу, а иногда говорят, что перезвонят, и на этом все заканчивается.

— Как тебе пришло в голову зарабатывать деньги в интернете?

— А что, у меня есть другие варианты? Как только благотворители подарили мне смартфон и ноутбук, а компания "Аватор" провела бесплатный интернет, так я и начал работать. Пока пользуюсь смартфоном и ноутбуком, которые купил на собственные деньги. А первый телефон Nokia X2-02 мне подарил один депутат, когда мне было шесть лет. Я и своего младшего брата научил пользоваться гаджетами.

Сейчас в своем Telegram-канале провожу подкасты с разными людьми об истории успеха и зависимости, на темы религии и истории. На этом не зарабатываю, потому что имею небольшую аудиторию. Иногда даже ухожу в минус, делая подписчикам всевозможные подарки, чтобы привлекать больше внимания.

В ближайшее время планирую также подкасты о буллинге и состояниях аутизма. А со своим психологом Анной Волковой из Кривого Рога думаем записать общий подкаст об утрате мужчин на войне. В нем пойдет речь о том, как женщине пережить эту потерю и главное, как объяснить ребенку, что отца уже нет.

Сеанс с психологом онлайн

— Ты не справляешься самостоятельно с психологической нагрузкой?

— Иногда так складываются обстоятельства, что не просто опускаются руки, а даже суицидальные мысли появляются. Честно. У меня сейчас ни работы, ни любимой девушки, куча долгов, из-за чего не могу двигаться вперед. Сижу в четырех стенах в селе, мне очень некомфортно жить с мамой. Потому я начал искать психолога. Но и здесь меня ждала неудача — далеко не все хотели работать по моему запросу. Анна согласилась попытаться помочь мне. Благодаря онлайн-занятиям с ней я больше стал понимать себя, свои желания. Теперь легче переживаю трудности, научился лечить внутренние раны, бороться с болями и страхами.

Анна меня понимает и поддерживает.

Чтобы сходить в туалет, вызвал такси

— Ты и с девушками знакомишься в интернете? — интересуюсь у своего собеседника.

— Да, обычно на сайтах знакомств. Но, когда жил в Гадяче, то мог без проблем подъехать к девушке и вживую с ней познакомиться. Я не боюсь ни девушек, ни их отказов.

Олег пока видит себя в свободных отношениях. В них, говорит, меньше нервов.

— Но если в будущем у меня появится новая любовь и если моя девушка захочет работать или развиваться, я не возражаю. И все же основным защитником и кормильцем буду я, – заявляет парень.

Первый раз он влюбился в 14 лет в девушку старше его, и это было в реале. Другая, с которой они достаточно долго были знакомы виртуально, просто раскручивала его на деньги. В отношениях с Алиной были и романтика, и ревность, и ссоры…

— С Алиной мы некоторое время совместно проживали в Гадяче. Инициатором этого был я – нашел квартиру в городе, взял на себя оплату… К сожалению, счастье длилось всего месяц. После расставания с любимой девушкой я целый год жил один. Возвращаться в Вельбовку не хотел. Поэтому стал искать помощников, которые ухаживали бы за мной и поддерживали порядок в квартире. Ухаживали все, кто мог: и двоюродный брат, и друзья, и бывшая девушка, и просто случайные люди. Кстати, социальный работник мне не подходит, потому что он работает по графику в определенные дни, да и то всего час.

Олег Сергачев: "Иногда за мной ухаживают чужие люди, которые становятся мне близкими"

Однажды со мной никого рядом не оказалось, а мне нужно было в туалет. Поэтому я вызвал таксиста и попросил помочь мне. Он помог, я ему заплатил, и мужчина уехал.

Мораль: какая задница у вас ни случилась бы – шутите, фантазируйте и креативьте, потому что из любой задницы есть выход и слезы или ссоры здесь не помогут.

У Олега была еще одна любовь – Анастасия. Девушка согласилась рассказать "Телеграфу" о своих отношениях с ним.

– Мы познакомились на платформе для знакомств в Telegram. О физическом состоянии Олега я знала с самого начала, потому что в анкете он прикрепил свои фото. Мне было интересно узнать, что это за человек, как он может набирать тексты на телефоне, потому что, на первый взгляд, казалось, это невозможно.

Олег и его любимая девушка Настя

Довольно быстро у меня возникли к нему чувства. Меня привлекло то, что, несмотря на обстоятельства, парень всегда был на позитиве и излучал оптимизм. Поразила любознательность, искренность, умение вести диалог, большая жажда жизни, желание двигаться вперед и учиться новому. Далеко не каждый физически здоровый может столько, как Олег.

Впоследствии мы познакомились в реальной жизни. С ним было комфортно ментально, но я поняла, что переоценила себя, потому что не была готова к испытаниям, которые нужно было преодолевать каждый день. Я не могла ему дать всего, в чем он нуждался.

Мы остались друзьями.

Чтобы преодолеть страх высоты, решился на джампинг

— Олег достаточно самостоятельный в том пространстве, которое ему доступно, — говорит Светлана Новикова. – Он с удовольствием занимается общественной деятельностью. Пока жил в Гадяче, местные активисты привлекали его к инспектированию доступности городской инфраструктуры. Оказалось, люди с ограниченными физическими возможностями не могли попасть в один из маркетов, потому что владельцы велосипедов привязывали их прямо на пандусе. Олег указал на эту проблему директору магазина, и проблема уже решена: возле торгового заведения расширили велопарковку, установили кнопку вызова персонала, которой пользуются маломобильные граждане.

Олег инспектирует доступность пандуса, заставленного велосипедами

Благодаря выводам Олега горсовет включил в план реконструкции тротуары и дороги в центре города, которые он также мониторил. В некоторых местах будет переложена тротуарная плитка, в некоторых – понижены бордюры.

Мы провели с ним целый ряд мотивационных встреч в школьных и трудовых коллективах. Олег очень добросовестно к ним готовился. Присутствовавшие на встречах были поражены его силой воли.

Я стараюсь поддерживать и развивать в нем самостоятельность, поэтому говорю Олегу: "Пробуй делать сам, а если уж что-то не удастся, обращайся ко мне, я рядом". У него все, к счастью, выходит. Иногда он совершает ошибки. Но мы договорились так: каждая ошибка – это приобретенный опыт, поэтому не стоит разочаровываться. Бывает, пишет: "Приобретенный опыт стоил мне сегодня 1000 гривен". И ставит смайлик.

Теперь парень снова в Вельбовке, возле мамы, но мечтает перебраться в город, где больше возможностей для самореализации.

— В селе мне очень грустно и скучно. Я 24/7 дома, в четырех стенах, вживую ни с кем не общаюсь, кроме мамы и братика, очень мало гуляю… Вот в городе было гораздо лучше! Я работал, гулял, проводил мотивационные встречи в разных заведениях, заводил новые знакомства, снимал социальные видео… Это была очень крутая жизнь!

"Я стремлюсь к полноценной жизни. Для меня это возможность не зависеть от других", - говорит Олег

У юноши, живущего в парализованном теле, еще много нереализованных планов.

— Безумно хочу прыгнуть с парашютом и устроить фотосессию с питоном и тарантулом. Я очень боюсь змей и пауков и хочу идти навстречу своим страхам, – признается Олег. — Кстати, высоты и воды я тоже боюсь, поэтому в июне этого года при поддержке команды "Беспредел" совершил банджи-джампинг с 26-метрового моста в Киеве и почувствовал невероятный прилив адреналина, который бывает в свободном падении. А еще хочу попасть на Бали…

— Мой опыт показывает, что жить с тяжелой формой инвалидности мегасложно, но, возможно, — подчеркивает парень. — Я стремлюсь к полноценной жизни. Для меня это возможность не зависеть от других. Возможность учиться, работать, свободно путешествовать…

У Олега Сергачева есть еще две гораздо более прозаические мечты — иметь кресло с электроприводом и асфальтовую дорогу от дома в Вельбовке до центральной улицы с твердым покрытием.

Фото предоставлены Олегом Сергачевым