Судебный процесс против ресторанов "Компот" в Киеве. Останутся ли недобросовестные конкуренты на рынке ресторанных услуг

"Телеграф" узнал, что происходит с сетью киевских ресторанов "Компот"

Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о незаконном использовании торговой марки "Компот" сетью столичных ресторанов. Согласно судебному решению, киевским учреждениям запрещено использовать это название и приказано демонтировать соответствующие вывески. Претензию к ресторанам высказал владелец бренда "Компот" Савва Либкин, утверждающий, что его интеллектуальный труд используют без разрешения.

История конфликта

Основатель оригинальной сети ресторанов "Компот" в Одессе, ресторатор Савва Либкин ранее предоставил киевским партнерам право на использование своей торговой марки. Соглашение предусматривало соблюдение технологических стандартов приготовления блюд и качества обслуживания.

По истечении срока действия договора киевские рестораторы продолжили использовать бренд "Компот" без разрешения владельца торговой марки. По словам Саввы Либкина, причиной непродолжения сотрудничества стали многочисленные жалобы посетителей на качество услуг в заведениях столицы.

Судебное решение

Суд признал факт нарушения прав интеллектуальной собственности и постановил:

Запретить использование торговой марки "Компот"

Обязать демонтировать все вывески под названием "Компот"

Полный текст судебного решения доступен в Едином государственном реестре судебных решений.

Последствия для рынка

Это решение суда создает важный прецедент в области защиты прав интеллектуальной собственности в ресторанном бизнесе Украины. Она подчеркивает важность легального использования торговых марок и соблюдения условий лицензионных соглашений.

Дальнейшая судьба киевских заведений, работавших под брендом "Компот", будет зависеть от их способности развивать бизнес под новым названием и восстановить доверие потребителей.