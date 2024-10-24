Судовий процес проти ресторанів "Компот" у Києві. Чи залишаться недобросовісні конкуренти на ринку ресторанних послуг

"Телеграф" дізнався, що відбувається з мережею київських ресторанів "Компот"

Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо незаконного використання торгівельної марки "Компот" мережею столичних ресторанів. Згідно із судовим рішенням, київським закладам заборонено використовувати цю назву та наказано демонтувати відповідні вивіски. Претензію до ресторанів висловив власник бренду "Компот" Савва Лібкін, котрий стверджує, що його інтелектуальну працю використовують наразі без дозволу.

Історія конфлікту

Засновник оригінальної мережі ресторанів "Компот" в Одесі, ресторатор Савва Лібкін раніше надав київським партнерам право використання своєї торгівельної марки. Угода передбачала дотримання технологічних стандартів приготування страв та якості обслуговування.

Після закінчення терміну дії договору київські ресторатори продовжили використовувати бренд "Компот" без дозволу власника торгівельної марки. За словами Савви Лібкіна, причиною непродовження співпраці стали численні скарги відвідувачів на якість послуг у закладах столиці.

Судове рішення

Суд визнав факт порушення прав інтелектуальної власності та постановив:

Заборонити використання торгівельної марки "Компот"

Зобов'язати демонтувати всі вивіски з назвою "Компот"

Повний текст судового рішення доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Наслідки для ринку

Це рішення суду створює важливий прецедент у сфері захисту прав інтелектуальної власності в ресторанному бізнесі України. Воно підкреслює важливість легального використання торгівельних марок та дотримання умов ліцензійних угод.

Подальша доля київських закладів, які працювали під брендом "Компот", залежатиме від їхньої здатності розвивати бізнес під новою назвою та відновити довіру споживачів.