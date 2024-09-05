Владелец сошел с ума, а огонь уничтожил все вокруг: где под Киевом можно найти таинственный дворец ХІХ века (видео)

Не смотря на упадок, поместье сохранило следы былой роскоши

Неподалеку от Киева находятся хорошо сохранившиеся руины дворца Остен-Сакенов, который знаменит своей необычной архитектурой и окутан мистикой. Имение было построено в первой половине XIX века и изначально принадлежало тайному советнику Карлу Сакену, который являлся представителем влиятельного княжеского, графского и баронского рода.

В имении постоянно менялись владельцы, но ни один из них не задерживался здесь надолго. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого интересного места и раскрыть его местоположение.

История дворца Остен-Сакенов

Дворец Остен-Сакенов расположен на границе пгт Немешаево и села Мироцкое на Киевщине. Историки утверждают, что Микулицкое имение, в состав которого входило в то время и село Мироцкое, в 1805 году было подарено графу Карлу Сакену. Он был тайным советником и стал первым владельцем замка.

Его смерть окутана мистикой, так как в один из вечеров граф внезапно сошел с ума и после этого скончался. До этого мужчина был здоров и никогда не страдал подобными расстройствами.

Что в тот день увидел тайный советник в темных уголках имения и что привело к его мгновенному помешательству — остается загадкой.

После смерти графа Карла Сакена имение перешло к Ивану фон дер Остен-Сакену, который умер в 1853 году. Затем владельцем земель стал его сын, генерал-майор Карл Остен-Сакен.

В первой половине XIX века он возвел на территории имения одноэтажный кирпичный дворец с угловой башней и большим количеством окон, а также разбил вокруг него парк.

Остен-Сакен владел имением и дворцом до 1873 года, однако в один момент внезапно продал его жене киевского купца Евдокие Астаховой. Однако хозяйка замка также здесь долго не задержалась и уже в конце XIX века имение переходит к графьям Воронцовым-Дашковым. Они попытались сделать это место прибыльным и построили здесь винокурный завод.

Эта затея с треском провалилась и в 1904 году имение вместе с дворцом приобрел богатый крестьянин Андрей Кулик. Среди местных о нем ходили нехорошие слухи и говорили о том, что деньги он заработал "нечестным путем".

Благодаря стараниям Кулика имение ожило — на его деньги здесь построили роскошный парк с деревянным мостиком через реку Орлянка, необычными беседками, оранжереями и фруктовыми теплицами.

После большевистского переворота в октябре 1917 года имение было национализировано. Впоследствии дворец был отнесен к территории поселка Немешаево в котором спустя годы построили биохимический завод. Сам же дворец переоборудовали под клуб этого завода. Интересно, что имение до сих пор расположено на улице Биохимической.

Во дворце долго хранились оригинальная мебель начала ХХ века, однако в ноябре 2000 года ночью здесь случился пожар. Причины возгорания так и не удалось установить.

Во время пожара сгорела вся уникальная мебель, многие ценные и старинные экспонаты были уничтожены, а само имение сильно пострадало.

Дворец не стали восстанавливать и он постепенно разрушается. Сейчас от имения осталась фактически только фасадная стена и руины башни.

Парк находится в запущенном состоянии и требует срочной реставрации.

Однако, даже не смотря на это, окрестности имения Остен-Сакенов до сих пор обладают невероятной энергетикой и своеобразным шармом. Все ценители архитектуры и истории могут посетить это место и на мгновение окунуться в минувшие времена.

Где находится замок Остен-Сакенов

Дворец фон-дер Остен-Сакенов — это памятник архитектуры, который, к сожалению, так и не внесли в официальный реестр.

Находится он границе пгт Немешаево и села Мироцкое в Киевской области.

Удобнее всего сюда добираться на собственном автомобиле или маршрутке до пгт Немешаево — оно находится всего в 38 километрах от Киева. Далее необходимо дойти пешком до самой усадьбы, которая расположена ближе к селу Мироцкое.

До Немешаево также ходят и электрички.

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