Работал на РФ и поджег отделение "Укрпочты" в Киеве: полиция задержала 16-летнего студента

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет

В среду, 30 октября, киевские полицейские задержали 16-летнего юношу, совершившего поджоги трех почтовых отделений Укрпочты . Парень уроженец Житомирской области и агент российских спецслужб.

Об этом сообщили в полиции. Там отметили, что он являлся студентом столичного техникума.

"Все случаи произошли во время комендантского часа, ответственность за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена. Юноша выполнял указания вражеских спецслужб. Каждое задание исполнитель снимал на видео, как доказательство, чтобы получить деньги. Впрочем, средства ему так и не прислали", — говорится в сообщении.

Следователи задержали несовершеннолетнего поджигателя и объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Решается вопрос о заключении его под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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