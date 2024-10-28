Поджог отделений "Укрпочты" в Киеве: что говорят в полиции

Инцидент произошел в Соломенском районе

Поджог дверей двух отделений "Укрпочты" в Киеве уже расследует полиция в рамках уголовного производства. Однако причины возгорания правоохранители не называют.

Как отмечает полиция столицы, инцидент произошел на прошлой неделе в Соломенском районе Киева. На месте работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

"По указанному факту расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", — говорится в сообщении.

В то же время, по словам писателя Андрея Кокотюха, одной из причин поджога может быть то, что "Укрпочта" посылает повестки украинцам на адрес проживания.

Он также выразил опасение, что на фоне нарастания общественного недовольства мобилизацией "Укрпочта" вполне может стать объектом для нападений поджигателей, вслед за автомобилями военнослужащих. По версии Кокотюха, внешнюю дверь отделений просто заливают мазутой и поджигают.

Напомним, что "Укрпочта" закупит необычный транспорт для почтальонов. Это решение является одним из проектов развития логистики компании, которое завершится в 2025 году.

Ранее "Телеграф" писал, что первый месяц осени в Киеве стал рекордным месяцем поджогов военных авто.