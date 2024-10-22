Прокурор рассказал, почему россияне массово вербуют украинских детей: возраст самого молодого поражает

Украиной распространяется волна поджогов по заказу РФ

Российские спецслужбы активно вербуют несовершеннолетних украинцев. Их привлекают к поджогам авто военных и релейных шкафов "Укрзализныци".

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. По его словам, сейчас осуществляется досудебное расследование в семи уголовных производствах по фактам поджогов автотранспорта, принадлежащего военнослужащим, а также релейных шкафов.

По данным прокурора, на причастность к этим преступлениям проверяется 13 несовершеннолетних и малолетних. Фильчаков подчеркнул, что самому молодому фигуранту, которого завербовали россияне, всего 10 лет.

Также он сообщил, что на сегодняшний день в пяти уголовных производствах шести лицам сообщено о подозрении. По словам прокурора, несовершеннолетние и малолетние привлекались к диверсионной деятельности через мессенджер Telegram представителями спецслужб государства-агрессора через анонимные аккаунты с обещаниями денежного вознаграждения.

В то же время Фильчаков подчеркнул, что завербованные россиянами подростки не были идейными. По его мнению, дети — наиболее уязвимая категория общества, потому что они больше подвержены влиянию.

"Правоохранители проводят комплексную и системную работу среди несовершеннолетних, разъясняя им, в частности, последствия действий. Уже есть результаты: с сентября тенденция по совершению указанных преступлений и среди взрослых, и среди несовершеннолетних уменьшилась. Есть закон, есть четко установленная уголовная ответственность. Любое сотрудничество с Россией несет последствия", — подытожил Фильчаков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 июля неизвестные уничтожили эвакуационный автомобиль медслужбы 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Их запечатлела камера.