Працював на РФ та підпалив відділення "Укрпошти" у Києві: поліція затримала 16-річного студента

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

У середу, 30 жовтня, київські поліцейські затримали 16-річного юнака, який здійснив підпали трьох поштових відділень Укрпошти. Хлопець уродженець Житомирської області і агент російських спецслужб.

Про це повідомили в поліції. Там зазначили, що він був студентом столичного технікуму.

"Усі випадки стались під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена. Юнак виконував вказівки ворожих спецслужб. Кожне завдання виконавець знімав на відео, як доказ, аби отримати гроші. Втім кошти йому так і не надіслали", — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали неповнолітнього палія і оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

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