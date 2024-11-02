Из-за российской атаки в Киеве возникли перебои со светом

Армия РФ атакует Украину каждую ночь и каждый день

В результате атаки Киева беспилотниками утром в субботу, 2 ноября, в Киеве возникли перебои со светом. В трех районах столицы зафиксировано падение обломков российских дронов.

О перебоях со светом сообщают местные паблики. Где именно они возникли не уточняется.

В КМВА предупредили, что по состоянию на 8:43 в городе продолжается работа ПВО. Продолжается воздушная тревога, людей призывают находиться в безопасных местах. Местные каналы писали о взрывах.

Напомним, россияне атакуют столицу еще с ночи 2 ноября. По данным КМВА, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Святошинском и Днепровском районах.

В Святошинском районе произошел пожар на 16 этаже многоэтажки. Огонь распространился на 50 кв. м на 16 этаже. Частичные разрушения есть в квартирах на 15 и 16 этажах. Пострадали два человека.

В Соломенском районе обломки рухнули на территории жилой застройки. Предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В Днепровском районе в 9-этажном жилом доме на одном из этажей загорелся балкон, огонь охватил 2 кв. м площади. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал "Телеграф", вечер пятницы, 1 ноября, стал беспокойным для прифронтовых Сум, — во время атаки вражеских беспилотников один из дронов влетел в многоэтажный жилой дом. Пострадали не менее пяти человек.