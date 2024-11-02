Через російську атаку у Києві виникли перебої зі світлом

Армія РФ атакує Україну щоночі та щодня

Внаслідок атаки Києва безпілотниками зранку у суботу, 2 листопада, у Києві виникли перебої зі світлом. У трьох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських дронів.

Про перебої зі світлом повідомляють місцеві пабліки. Де саме вони виникли не уточнюється.

У КМВА попередили, що станом на 8:43 в місті триває робота ППО. Продовжується повітряна тривога, людей закликають перебувати у безпечних місцях. Місцеві канали писали про вибухи.

Нагадаємо, росіяни атакують столицю ще з ночі 2 листопада. За даними КМВА, зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Святошинському та Дніпровському районах.

У Святошинському районі сталася пожежа на 16 поверсі багатоповерхівки. Вогонь розповсюдився на 50 кв. м на 16-му поверсі. Часткові руйнування є у квартирах на 15 та 16 поверхах. Постраждало двоє людей.

У Соломʼянському районі уламки впали на території житлової забудови. Попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

У Дніпровському районі у 9-поверховому житловому будинку на одному з поверхів загорівся балкон, вогонь охопив 2 кв. м площі. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Як повідомляв "Телеграф", вечір п’ятниці, 1 листопада, став неспокійним для прифронтових Сум, — під час атаки ворожих безпілотників один із дронів влетів у багатоповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше п’ятеро людей.