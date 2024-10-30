Скандальный нардеп оригинально выразил в Раде поддержку Трампу и "засветил" интересную распечатку (фото)

Он с нетерпением ждет победы Трампа

Скандальный народный депутат Евгений Шевченко, выступающий за переговоры с Россией, опубликовал фото своего рабочего места в Верховной Раде. Он "украсил" его батончиком с предвыборной рекламой кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Снимок Шевченко опубликовал в своем Telegram-канале. В подписи к нему нардеп написал, что получил шоколад как презент из Соединенных Штатов.

Однако журналисты предположили, что таким образом нардеп демонстрирует свою поддержку Дональду Трампу. Также они обратили внимание на интересную распечатку на столе Шевченко. Она содержит рекомендацию по положительному голосованию по поводу продолжения военного положения в Украине.

Впрочем, Шевченко и не скрывает своих политических предпочтений среди кандидатов в президенты США. Он регулярно выражает их в своем Telegram, считая дни до того, как Трамп якобы станет президентом США.

Стоит отметить, что Евгений Шевченко считается пророссийским политиком, что указано в "Википедии". Он неоднократно говорил о необходимости договариваться с Россией и попадал в громкие скандалы.

В начале полномасштабного вторжения нардеп лично общался с белорусским диктатором Александром Лукашенко и убеждал, чтобы тот не вступал в войну. Он поддерживал самопровозглашенного президента Беларуси на протестных митингах 2020 года. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов подтвердил, что нардеп помогал ГУР.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Шевченко оскандалился в Раде. Он пришел в военную форму на заседание. Коллеги не оценили этот жест.