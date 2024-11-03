На Куреневке в Киеве произошла стрельба, пострадал военный

Инцидент мог произойти на улице Рылеева, о чем сообщили источники "Телеграфа"

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на Куреневке произошла стрельба. В результате чего вероятнее пострадал военный.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники. Инцидент мог случиться на улице Рылеева.

По данным источника, на месте происшествия военный находился не один. С ним вроде бы еще был гражданский человек. Также стало известно, что у одного из них была ранена нога.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе произошла стрельба. Мужчина подстрелил прохожего. Инцидент произошел вчера около 22:00 на улице Генерала Петрова, 46. По данным полиции, 39-летний мужчина в нетрезвом состоянии вызвал конфликт с двумя женщинами. Во время схватки он нанес телесные повреждения одной из них. В защиту пострадавшей стал случайный прохожий. В ответ преступник произвел несколько выстрелов из травматического оружия и попал мужчине в шею. Пострадавшего с ранением трахеи и грудной клетки доставили в больницу. Женщина от медицинской помощи отказалась. Правоохранители задержали нападающего на соседней улице. При задержании у него изъяли травматический пистолет.