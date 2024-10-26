На крупнейшем рынке Украины произошел грандиозный конфликт с ТЦК (видео)

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В субботу, 26 октября, на известном одесском рынке "7-й километр" начался стихийный бунт против сотрудников ТЦК. Здесь большая толпа людей пошла в наступление и потребовала освободить всех мужчин, которых успели задержать военкомы.

Об этом массово сообщают одесские Telegram-каналы. По предварительным данным, разъяренные люди вытесняли сотрудников ТЦК с территории рынка и вели себя очень агрессивно.

Известно, что в Одессе начался стихийный "бунт" против военкомов на рынке "7-й километр". Сюда прибыли представители ТЦК и начали задерживать мужчин, однако это не понравилось покупателям и продавцам. Люди начали нападать на военкомов и перегородили им дорогу.

По предварительным данным, толпа смогла вытеснить военкомов с территории рынка. Агрессивные украинцы требовали отпустить всех, кого военкомы "мобилизовали".

На месте работали правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Для справки: Рынок "7-й километр" — крупнейший оптово-розничный рынок Европы. Расположен недалеко от Одессы на 7-м километре Овидиопольской дороги, откуда и неофициальное название.

Для удобства в навигации для посетителей рынка, улицы контейнерных торговых комплексов раскрашены в различные цвета.

Напомним, в социальных сетях и телеграмм-каналах распространяется информация о резонансном ДТП в Тернопольской области. По предварительной информации, работник ТЦК на автомобиле наехал на человека, который двигался на велосипеде.

Местные жители заявляют, что за мужчиной целенаправленно гнался сотрудник ТЦК на авто и внезапно переехал несчастного насмерть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК во время концерта. Артистам вручили повестки, из-за чего ближайшие концерты были отменены.