"Наплевать на ваши законы": в Затоке выгнали посетительницу кафе из-за просьбы перейти на украинский язык

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области уже отреагировала

В Одесской области снова произошел языковой скандал. На этот раз в поселке Затока, там работник кафе выгнал из заведения женщину, потому что та просила обслуживать ее на украинском.

Событие произошло 30 июля. О том, чем обернулось для нее посещение заведения BurgerZ, рассказала на своей странице в Facebook Валерия Яськив.

Женщина пишет, что хотела сделать заказ на кассе, но работник, который должен был его принять, ответил ей на русском. На просьбу общаться на государственном языке мужчина ответил, что не будет этого делать и попросил его покинуть заведение. Выйдя из кафе, клиентка вызвала полицию. Патрульные составили административный протокол.

"По моей просьбе к работникам полиции сделать предупреждение заведения об их обслуживании, полиция реагировала неохотно, но вместе с ними я зашла в заведение Z, из которого нас вместе с сотрудниками полиции снова выгнали, указав, что это "частная собственность". На улице мы разговаривали с владельцем заведения, которое агрессивно защищало русский язык и сказало, что никогда ни он, ни его семья, которая вся работает в этом заведении, не перейдут на государственный и будут обслуживать только языком оккупанта, и им "наплевать на ваши законы". полиции к владельцу заведения я так и не услышала.

Она добавляет, что во время ее пребывания в заведении звучала громкая русскоязычная музыка и меню для посетителей тоже было написано на государственном языке.

Уже позже инцидент прокомментировала представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк. Она отметила, что эта ситуация произошла в Затоке и стала резонансной не только в соцсетях. Представительница языкового омбудсмена пообщалась с Валерией, посетителями заведение правоохранителями и владельцами кафе.

"По результатам жалобы и приказом Уполномоченного начаты меры государственного контроля по соблюдению языкового закона владелицей этого заведения. Будут приняты все необходимые меры реагирования, а также проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа с представителями сферы обслуживания Одесчины", — написала на своей странице Витко- Присяжнюк.

Она подчеркнула, что во время войны украинцы особенно остро реагируют на использование русского языка в публичном пространстве и нарушение языкового закона, поэтому местные власти должны проводить постоянный мониторинг и реагировать в случае выявления подобных нарушений.

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