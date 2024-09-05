Ночью в Киеве неизвестные подожгли военный автомобиль: огонь перекинулся на другие машины (видео)

Инцидент случился на Позняках

В Киеве в ночь на четверг, 5 сентября, пылали автомобили. По предварительным данным, неизвестные подожгли военный автомобиль, но пламя с него перекинулось на другие машины.

Инцидент произошел на улице Княжий Затон. Пострадали несколько автомобилей, на место прибыли пожарные, потушившие огонь, однако машины получили существенные повреждения.

Стоит отметить, что в последние месяцы неизвестные поджигают автомобили военных в разных городах Украины. Такие "заказы" делают из РФ. В некоторых случаях поджигателей идентифицируют и задерживают. К примеру, в Запорожье за поджог авто военного задержали несовершеннолетних. Студент получил предложение "заработка". За уничтожение автомобилей военнослужащих ВСУ или ТЦК ему предложили деньги.

В то же время, в Киеве 29 июля неизвестные уничтожили эвакуационный автомобиль медслужбы 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Их запечатлела камера.

Как сообщал "Телеграф", в июле Бучанском районе Киевской области произошел масштабный пожар, который уничтожил сразу несколько автомобилей. Транспортные средства были припаркованы на улице. Автомобили принадлежали военным или волонтерам и полностью выгорели.