У метро Києва колапс через тривогу: сотні людей стояли у чергах (відео)

Сотні пасажирів стояли в чергах, а рух поїздів окремими лініями був обмежений

У вівторок, 12 листопада, в Київському метрополітені знову виникла проблема з рухом поїздів через повітряну тривогу.

Відповідні відео були опубліковані в столичних Telegram-пабліках. В результаті утворився транспортний колапс, сотні людей стояли в чергах, які розтягнулися на декілька метрів.

У Київській міській військовій адміністрації зазначали: рух поїздів "червоною" гілкою здійснювалось від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". На "зеленій" гілці поїзди їздили лише від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції "Арсенальна", "Хрещатик", "Видубичі" та "Славутич" працювали лише в режимі укриття.

А ось так виглядала станція метро "Хрещатик". Місця не було навіть у переходах.

О 19:00 в КМДА повідомили про відбій повітряної тривоги та поновлення роботи метрополітену. Повітряна тривога лунала в Києві з 17:29.

"Метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві через тривалу повітряну тривогу та великі інтервали між поїздами в метро зібралися сотні пасажирів.