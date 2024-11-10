Загорелся поезд? Станцию киевского метро заволокло дымом (видео)

Движение поездов на ветке не останавливали

В воскресенье, 10 ноября, на станции "Позняки" на "зеленой" ветке пассажиры заметили дым. Причиной задымления якобы стало возгорание одного из поездов.

Об этом пишет Telegram-канал "Труха Киев" со ссылкой на одного из своих подписчиков. Также было опубликовано видео, на котором заметно задымление.

По словам очевидца, на станции чувствуется запах гари. Он рассказал, что ехал в поезде, в котором произошло возгорание.

"Вонь началась еще с правого берега (где-то от "Выдубичей"). На "Осокорках" поезд встал и довольно долго не стартовал. Между "Осокорками" и "Позняками" начало очень вонять, прям не выносимо. Когда на "Позняках" вышел — от головы поезда валил дым", — написал очевидец.

Также отмечается, что, несмотря на это, станция продолжает работать. Пассажиры могут беспрепятственно попасть на платформы.

Следует отметить, что пресс-служба метрополитена не сообщала об инцидентах на станции "Позняки". Также не объявлялось об ограничениях в ее работе.

Напомним, 6 ноября на станции метро "Лыбедская" пассажирка попала под поезд. На место происшествия сразу прибыли бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал о том, что падение людей на пути столичного метрополитена происходит регулярно. В метро Киева раскрыли статистику и рассказали, внедрят ли защиту.