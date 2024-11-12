Что известно о "короле" киевской подземке Брагинском, которого винят в подтоплении метро

Место пребывания подозреваемого устанавливается

Бывшему начальнику киевской подземки Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности. Его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к подтоплению тоннелей между станциями "Демиевская" и "Лыбедская".

Он, в частности, не создал комиссии для специальных обследований метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, экс-руководитель не оценивал риски чрезвычайных ситуаций в столичной подземке и не организовал надлежащий контроль за состоянием конструкций на отдельных участках линии. В частности, не были созданы комиссии для специальных обследований метрополитена, что привело к разрушению элементов тоннелей", — говорится в сообщении.

Из-за служебной халатности Брагинского и произошло подтопление в тоннелях между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Здесь появились трещины и нарушилась целостность гидроизоляции, а вода начала интенсивно проникать на перегоны.

Из-за этого 8 декабря 2023 года городские власти остановили движение на шести станциях "синей" линии.

Экспертиза установила, что эксплуатация тоннелей не соответствует строительным нормам, а убытки от халатности чиновника с декабря 2023 года по март 2024 года составляют более 138 миллионов гривен.

От закрытия участка метро предприятие также недополучило почти 26 миллионов гривен.

"Сейчас принимаются меры для установления места пребывания подозреваемого", — отметили в Офисе Генпрокурора Украины.

Что известно о Викторе Брагинском

Виктор Брагинский родился в марте 1983 года в Киеве и сейчас ему 42 года. В 2000 году окончил Киевский лицей № 100.

Учился в Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины, по окончанию которой получил специальность "Правоведение" и квалификацию "юриста".

С 2002 по 2004 год учился в Военном институте КНУ им. Т.Г. Шевченко. Получил звание младшего лейтенанта юстиции. Находится в запасе первого разряда.

С 2011 по 2013 год учился в Национальном транспортном университете. Приобрел специальность "Экономика предпринимательства" и квалификацию "экономиста".

С 2011 по 2014 год был аспирантом кафедры экономической политики Национальной академии госуправления. Защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук по госуправлению.

Он начал свою карьеру в 18 лет в качестве техника-смотрителя в ЖСК "Украина", после чего был заместителем директора ООО "Спецодяг України".

С 2005 года он занимал разные должности от помощника до директора в группе компаний "Нафтогаз", после чего был на топ должностях в "Укрпромграните", "Укринтеравтосервис", ГП "Бердянский морской торговый порт" и киевской областной дирекции "Укрпочты".

Летом 2014 года Брагинский был назначен начальником КП "Киевский метрополитен". С 1 декабря 2020 года – депутат Киевсовета IX созыва от партии "Удар".

Одним из самых главных обещаний на посту главы столичной подземки было строительство метро на Виноградарь, которые начались только в начале 2019 года и затем были остановлены.

Скандальное расследование BIHUS.Info и увольнение

Виктор Брагинский почти десять лет возглавлял столичную подземку. После расследования BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких Брагинского.

Журналисты разобрали декларации чиновника, посчитали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

СМИ сделали вывод, что за десяток лет правления в столичной подземке Брагинский и его близкие могли обогатиться на миллионы долларов.

В течение пары часов после публикации расследования, появилась эмоциональная реакция на него мэра Киева Виталия Кличко. "Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", — заявил тогда глава Киева.

Виктор Брагинский добровольно написал заявление об увольнении на следующий день после расследования. Он также сложил мандат депутата от фракции "Удар" и покинул Киевский городской совет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в конце 2023 года киевскую подземку начало затапливать, в результате чего закрыли часть станций метро. В феврале 2024 года стало известно, что шесть станций "синей ветви" могли полностью уйти под воду. Под угрозой находились как уже закрытые станции, так и продолжающие функционировать.