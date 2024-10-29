Без объяснений высадили из поезда: что известно о задержке метро в Киеве и внештатной ситуации (видео)

Пассажиры не ожидали такого развития событий в метрополитене

Во вторник, 29 октября, в киевском метрополитене произошла внештатная ситуация. Пассажиров поезда высадили на одной из станций метро, после чего поезд поехал дальше.

Видео опубликовано в киевских Telegram-каналах. Инцидент случился на "зеленой" ветке (Сырецко-Печерская линия — Ред.). Пассажиры одного из поезда были вынуждены сойти на станции "Золотые ворота".

Причины, по которым это случилось, не были известны, работники метрополитена лишь развели руками. В результате движение поездов было задержано.

Правда, несколько позже ситуация стабилизировалась, и пассажиры сумели воспользоваться услугами метрополитена.

Станция "Золотые ворота" является 29-ой станцией Киевского метрополитена. Она расположена в Шевченковском районе столицы, на Сырецко-Печерской линии между станциями "Лукьяновская" и "Дворец спорта" — ее открыли 31 декабря 1989 года. С 2011 года эта станция является объектом культурного наследия, а также памятником архитектуры и градостроительства.

Сырецко-Печерская линия, которую также называют "зеленой", проходит от массивов Сырец и Лукьяновка на северо-западе до Харьковского массива и массива Рембаза на востоке Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве были экстренно закрыты шесть станций метро на "синей" ветке. Причиной послужила разгерметизация и подтопление туннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбедская".