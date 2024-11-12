В Киеве во время тревоги запустили фейерверк. Что грозит нарушителям (видео)

Запуск салютов во время войны запрещен и карается по закону

Во вторник вечером, 12 ноября, неизвестные запустили фейерверки в жилом массиве Академгородок — он расположен в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщил телеканал "Киев 24". Это произошло во время отбоя воздушной тревоги — во вторник российские войска вновь атаковали Украину ракетами и дронами.

Это не на шутку испугало местных жителей — те приняли взрывы за работу систем противовоздушной обороны. Как это было — смотрите на видео.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!!!

В полиции пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Согласно действующего законодательства, запускать салюты и фейерверки в Украине во время войны запрещено. За использование пиротехники предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкция ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 85 до 225 гривен, а для субъектов хозяйственной деятельности – от 225 до 510 гривен.

В то же время ст. 296 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, арест на 6 месяцев или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Ровно неизвестные запустили салют, несмотря на третий год полномасштабной войны.