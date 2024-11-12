У Києві під час тривоги запустили феєрверк. Що загрожує порушникам (відео)

Запуск салютів під час війни заборонено і карається згідно з законом

У вівторок увечері, 12 листопада, невідомі запустили феєрверки в житловому масиві Академмістечко — він розташований у Святошинському районі Києва.

Про це повідомив телеканал "Київ-24". Це сталося під час відбою повітряної тривоги – у вівторок російські війська знову атакували Україну ракетами та дронами.

Це не на жарт злякало місцевих жителів — вони прийняли вибухи за роботу систем протиповітряної оборони. Як це було — дивіться на відео.

Обережно, відео містить нецензурну лексику!!!

У поліції поки ніяк не прокоментували ситуацію, що склалася.

Відповідно до чинного законодавства, запускати салюти та феєрверки в Україні під час війни заборонено. За використання піротехніки передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Санкція ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 85 до 225 гривень, а для суб’єктів господарської діяльності – від 225 до 510 гривень.

Водночас ст. 296 Кримінального кодексу передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, арешт на 6 місяців або позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Рівного невідомі запустили салют, попри третій рік повномасштабної війни.