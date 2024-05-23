В Киеве глубокой ночью запустили салют: горожане поделились эмоциями (видео)

Весельчакам грозит уголовная ответственность

В ночь на четверг, 23 мая, жители Дарницкого района Киева проснулись от громких звуков, похожих на взрывы или автоматную очередь. Оказалось, что неизвестные решили во время действия комендантского часа запустить салют.

Люди испугались, а некоторые даже начали бежать вместе с детьми в укрытие. В столичном Telegram-канале "Труха Киев" опубликовали видео фейерверка, который прогремел на Дарнице.

Так, глубокой ночью неизвестные запустили яркий салют на территории Дарницкого района столицы. "Весельчаки" додумались приобрести и запустить фейерверк прямо посре жилого массива.

Взрывы были настолько сильными, что местные жители проснулись и очень сильно испугались. Нарушителей уже разыскивают правоохранители.

"Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ — "хулиганство". Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к указанному событию", — сообщил начальника отдела коммуникации полиции Киева Дмитрий Грищенко.

Стоит отметить, что в Украине еще 6 ноября 2023 года вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит как административное наказание (статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях), так и уголовное (статья 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство).

Это может быть штраф в сумме от 17 до 34 тысяч гривен, либо арест сроком до полугода, либо ограничение свободы до 5 лет.

Жители города возмущены действиями неизвестных, ведь громкие звуки напугали не только детей, но и взрослых.

"Я детей в коридор вытянула спящих", "Я проснулась от этого. Думала, что кто-то стреляет", "Вот этих на фронт нужно", "Проснулись под эти зуки. Ребенок очень сильно испугался" — пишут они.

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