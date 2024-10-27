В центре Ровно запустили салюты на третьем году полномасштабки (видео)

Полиция выясняет детали

В Украине шел 977-й день полномасштабной войны с Россией, и в нашей стране запрещены салюты, петарды и другие взрывоопасные приборы. Однако жителей Ровно это не остановило, они в городе 27 октября запустили праздничный салют.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Они опубликовали соответствующее видео.

В сообщении говорится, что полиция сообщила об инциденте. В тексте ниже можно просмотреть видео.

Осторожно! На опубликованных кадрах присутствует ненормативная лексика.

Что говорят правоохранители

В полиции Ровенской области заверили, что устанавливают лиц, причастных к запуску фейерверков.

"Сегодня, 27 октября, около 19 часов в полицию сообщил житель Ровно, что на улице Замковой неизвестные запустили салют. Правоохранители немедленно начали поиски нарушителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что в Украине от 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Поэтому те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Нарушителям может грозить штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до пяти лет. Украинцев призывают сообщать на специальную линию 112, если вы заметили запускающих фейерверки лиц.

Как реагируют украинцы

Люди прокомментировали случай с запуском салюта в центре города. Комментаторы разгневаны случившимся.

Ранее "Телеграф" писал, как наказали парня, запускавшего салюты в Киеве.