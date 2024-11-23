Почему взорвались трансформаторы под Киевом и что будет дальше

Люди могут остаться без света на много дней

На Софиевской Борщаговке в пригороде Киева вечером в пятницу, 22 ноября, взорвались два трансформатора, в новостройках вокруг них исчез свет. По мнению специалистов, взрыв трансформаторов является следствием нехватки трансформаторных подстанций.

Дело в том, что на строительство одной подстанции застройщикам нужно было потратить около 50 млн. грн. и они не возвели их в достаточном количестве. На стадии сдачи домов они "договаривались" с контролирующими органами. Теперь имеющиеся подстанции перегружены, с наступлением холодов они не выдерживают и начинают гореть, пишет "Информатор".

"Это все из-за власти, застройщиков и контролирующих органов, одни дали добро на массовую застройку, другие все это застроили, ввели в эксплуатацию, но не все — кроме электрической части, ведь за деньги у нас могут принять все, что захочешь. В итоге на одну ТПшку (трансформаторную подстанцию — Ред.) приходится не 2-3 тыс. абонентов, а 8-10 тыс. И гореть и взрываться они будут с похолоданием с таким же темпом, как шахеды летают над Киевом", — пояснил специалист по ЖКХ Олег Попенко.

Он добавил, что люди на Софиевской Борщаговке, оставшиеся без света из-за аварии 22 ноября, будут сидеть без света от дня-двух в случае, если трансформаторы находились на балансе ОСР (оператора системы распределения). Если они частные, этот период может затянуться вплоть до недели или нескольких.

По словам Попенко, ситуация с трансформаторными подстанциями на Киевщине катастрофическая. Трансформаторов, не принятых на баланс, — сотни, а домов, которые так и не были сданы в эксплуатацию именно из-за электрической части, — более тысячи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключения света действуют в Украине 23 октября. Ограничения в объеме одной очереди используются с 08:00 до 22:00.