Будете иметь горячую воду даже без света: какая зарядная станция "потянет" бойлер

Бойлеры объемом 30 литров обычно имеют 1-1,5 кВт

Из-за российского массированного обстрела в Украину вернулись графики отключений света. Это значительно усложняет и без того сложную повседневную жизнь украинцев, поскольку ограничивает возможность использования бытовой техники.

Однако выход есть. Это зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей подключить, например, бойлер, холодильник или плиту. Сегодня "Телеграф" расскажет читателям, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят.

Мощность бытовых бойлеров соотносится с их рабочим объемом. Бойлеры объемом 30 литров обычно имеют 1-1,5 кВт, бойлеры объемом 50-80 литров – от 1,6 до 2 кВт, а бойлеры объемом 100-150 литров – от 2,1 до 3 кВт.

Итак, чтобы нагреть бойлер объемом 30 литров, нам нужна зарядная станция, способная "потянуть" его мощность. 1-1,5 кВт это 1000-1500 Вт. Заложим для определенности 2 часа работы и с помощью калькулятора расчета мощности зарядной станции определяем какой девайс нам необходим.

EcoFlow DELTA Pro

Станция EcoFlow DELTA Pro имеет номинальную мощность 3600 Вт (3,6 Квт) и отлично подходит для домашнего резервного питания. Она обладает выходной мощностью переменного тока 3600 Вт, которую можно расширить до 4500 Вт с помощью технологии X-Boost. Вы даже можете объединить два устройства вместе, чтобы получить 7200 Вт с помощью Smart Home Panel.

На сайте Hotline, где можно сравнивать цены в разных торговых точках, мы видим, что цена такой зарядной станции колеблется в пределах 84 295 – 149 999 грн.

Jackery Explorer 3000 Pro

Более дорогим вариантом станет станция Jackery Explorer 3000 Pro, которая имеет такую же номинальную мощность – 3000 Вт (3,6 Квт). При этом, емкость зарядной станции – 3024 Вт, что позволяет питать до 99% внешних устройств. Станция полностью заряжается от солнца за 3-4 часа, а от розетки – за 1,8 часа.

На 30% легче и меньше аналогичных продуктов с такой же емкостью и работает почти бесшумно (уровень шума 30 дБ). Примечательно, что станция может работать при температуре до -20 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую зарядную станцию следует выбрать, чтобы она потянула две полноценные стирки в машинке.