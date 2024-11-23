Под Киевом взорвались трансформаторы, люди остались без света (видео)

Сияние от взрывов было видно очень издалека

Вечер пятницы, 22 ноября, не стал спокойным для жителей Киева и Киевской области, — в селе Софиевская Борщаговка совсем рядом со столицей взорвались трансформаторы.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако сообщается, что часть жителей остались без света.

На видео, которое публикуют местные каналы, видно, что трансформаторы взорвались очень мощно, вспышки было видно издалека.

Где находится Софиевская Борщаговка на карте

Интересно, что незадолго до этой новости из Софиевской Борщаговки в Киеве сообщалось про "северное сияние", которое было видно в одном из районов, — возможно это сияние было связано с инцидентом на трансформаторах.

Об авариях на коммуникациях сообщали и в самой столице, — там перестала работать система оповещения про сигналы воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов, при этом ориентировочный срок возобновления работы был назван 25 ноября.

Как сообщал "Телеграф", 23 ноября в "Укренерго" обещали отключать по графикам одну очередь потребителей с 08:00 до 22:00. Однако ситуация во всех регионах еще может измениться до утра.