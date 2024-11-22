Как в Украине будут отключать свет 23 ноября: "Укрэнерго" обновило графики

Граждан просят не включать сразу несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику

В субботу, 23 ноября, время применения и объем ограничений будет с 08:00 до 22:00. Однако ограничения могут измениться в течение суток.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Отмечается, что причиной временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной-дроновой атаки 17 ноября.

"Завтра, 23 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими: 8:00 – 22:00 – одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

"Внимание! Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", — отметили в "Укрэнерго".

При этом, граждан просят не включать сразу несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Сергей Нагорняк назвал условие, при котором графики отключения света отменят в Украине.