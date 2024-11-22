Украинцам опасаются говорить правду. Эксперт озвучила печальный прогноз по свету зимой

Скорее будут графики включения, чем отключение

Украинцы этой зимой снова столкнутся с графиками отключения электроэнергии, и это если россияне не усилят обстрелы. Директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы Виктория Войцицкая предупредила о сложной энергетической ситуации зимой 2024-2025 годов в Украине.

Скорее, будут графики включения, чем отключения, как это было летом 2024 года, подчеркнула эксперт. Об этом она сказала в эфире телеканала "Киев24".

Войцицкая предупредила, что самая сложная ситуация ожидается в прифронтовых регионах и прилегающих к РФ областях. В то же время, проблемы с электроснабжением точно коснутся и других территорий Украины.

Войцицкая обратила внимание на то, что западные медиа дают более исчерпывающую картину состояния украинской энергетики, чем отечественные СМИ. "А в украинском информационном пространстве почему-то опасаются говорить людям правду".

Эксперт отметила, что российские войска продолжают атаковать теплоэлектростанции Украины. Цель таких действий – лишить население электроснабжения в зимний период. Продолжительность подачи электроэнергии в квартиру украинцев остается под вопросом.

Ранее "Телеграф" писал, когда и на сколько будут выключать свет зимой в Украине. Эксперт встревожил прогноз.