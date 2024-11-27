Ночью россияне атаковали Киев. Поврежден дом, есть пострадавшие

Россияне терроризируют Украину каждую ночь

В ночь на среду, 27 ноября, Россия атаковала Киев беспилотниками. Работала ПВО, из-за падения обломков вражеских дронов было повреждено здание, есть пострадавшие.

"В результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры, обнаружен один пострадавший, который был госпитализирован в медицинское учреждение столицы", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Вскоре он добавил, что был обнаружен еще один пострадавший. В госпитализации этот человек не нуждается.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в результате падения обломков дрона был поврежден дом на воде в Днепровском районе. Оттуда госпитализировали пострадавшего.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 ноября Киевщина также подверглась атаке враждебных БпЛА. Тревога продолжалась более 7 часов, работали силы ПВО. Попаданий не было, однако обломки упали в четырех районах столицы. Незначительные повреждения получили четыре частных дома, две жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль.