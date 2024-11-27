Вночі росіяни атакували Київ. Пошкоджено будинок, є постраждалі

Росіяни тероризують Україну щоночі

В ніч на середу, 27 листопада, Росія атакувала Київ безпілотниками. Працювала ППО, через падіння уламків ворожих дронів було пошкоджено будівлю, є постраждалі.

"Внаслідок нічної атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури, виявлено одного постраждалого, якого госпіталізували до медичного закладу столиці", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Невдовзі він додав, що було виявлено ще одного постраждалого. Госпіталізації ця людина не потребує.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено будинок на воді в Дніпровському районі. Звідти госпіталізували постраждалого.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 листопада Київщина також зазнала атаки ворожих БпЛА. Тривога тривала понад 7 годин, працювали сили ППО. Влучань не було, проте уламки впали в чотирьох районах столиці. Незначні пошкодження отримали чотири приватні будинки, дві житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль.