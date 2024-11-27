Над Капустиным Яром перекрыли воздушное пространство: оттуда по Днепру запускали баллистику

Зона будет закрыта до конца ноября

В России закрыли воздушное пространство в районе населенного пункта Капустин Яр. Там находится полигон, откуда 21 ноября по Днепру запустили баллистическую ракету средней дальности (5000 км и более).

Информация об этом была распространена в российских telegram-каналах, которые ожидаемо начали это связывать с подготовкой к запуску еще одной МБР. Соответствующее уведомление авиаперсоналу (NOTAM) можно найти на сайте Федерального управления авиации США.

В NOTAM №1506/24 говорится, что воздушное пространство полностью перекрывается для полетов с 27 по 30 ноября, а ограничение будет действовать с 4:00 по 20:00 по западноевропейскому времени (UTC).

Текст NOTAM

Воздушное пространство будет перекрыто в двух зонах, показанных на карте ниже.

Капустин Яр выделен красным, зоны закрытия полетов - черным

В некоторых СМИ это уже начали связывать с вероятностью новых запусков баллистических ракет. Однако эксперты в этом случае рекомендуют наблюдать за поведением посольств стран союзников. Например, такую рекомендацию дал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии 24 каналу.

Стоит отметить, что NOTAM не является чем-то необычным в мире гражданской авиации. Например, для Ростовского района полетной информации (URRV), где находится Капустин Яр, лишь за 26 ноября таких было выдано более 30.

Как сообщалось ранее, россияне 21 ноября нанесли удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Изначально сообщалось о том, что речь идет о РС-26 "Рубеж", однако в тот же день Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном исполнении.

По украинским данным, ракета была оснащена учебной боеголовкой.