В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги: что известно (обновлено)
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Всех просят находиться в укрытиях
Утром 1 декабря во время воздушной тревоги в Киеве снова прогремели взрывы. Атака беспилотниками по столице продолжается.
Об этом сообщает "Телеграф". По данным Воздушных сил Украины, ударный беспилотник направлялся в сторону Киева с юга.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе ПВО. Информацию об этом подтвердили в Киевской городской военной администрации.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — говорит Сергей Попко, начальник КГГА.
В 07:45 взрывы также были слышны в городе Обухов Киевской области. Всех просят оставаться в укрытии до соответствующего распоряжения.
На обновленной карте тревог видно, что под угрозой сейчас находятся Киевская, Черниговская и Луганская области.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 1 декабря россияне устроили массированную атаку беспилотниками по Украине. Взрывы раздались в нескольких областях. В результате в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков пылают несколько автомобилей во дворе жилого дома.