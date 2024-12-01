В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги: что известно (обновлено)

Всех просят находиться в укрытиях

Утром 1 декабря во время воздушной тревоги в Киеве снова прогремели взрывы. Атака беспилотниками по столице продолжается.

Об этом сообщает "Телеграф". По данным Воздушных сил Украины, ударный беспилотник направлялся в сторону Киева с юга.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе ПВО. Информацию об этом подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — говорит Сергей Попко, начальник КГГА.

В 07:45 взрывы также были слышны в городе Обухов Киевской области. Всех просят оставаться в укрытии до соответствующего распоряжения.

На обновленной карте тревог видно, что под угрозой сейчас находятся Киевская, Черниговская и Луганская области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 1 декабря россияне устроили массированную атаку беспилотниками по Украине. Взрывы раздались в нескольких областях. В результате в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков пылают несколько автомобилей во дворе жилого дома.