В Чернигове во время тревоги раздавались взрывы (обновлено)

Телеграф рассказал, что известно об атаке

В воскресенье, 24 ноября, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались взрывы. В самой области идет угроза удара БпЛА.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также в воздушных силах Украины сообщали о ракетной опасности.

Там тоже опубликовали фото. На кадрах видно, что в небо вздымается густой черный дым.

Местная и областная военная администрация не сообщали об атаке. В Чернигове и области идет воздушная тревога.

UPD: Черниговская ОГА сообщает: Враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине. В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные постройки. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц. В Черниговском районе, община возле Чернигова. Есть поврежденные дома.

Кроме того, во время воздушной тревоги в Киеве также раздавались взрывы. Российские войска атаковали столицу Украины ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее "Телеграф" писал, что одной из следующих целей Вооруженных сил Украины для удара ATACMS может стать Ростовская область России. Атакованные могут быть как минимум четыре военных аэродрома, расположенных в регионе. Отмечается, что после того, как союзники разрешили Украине бить по целям на территории РФ, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не безопасны.