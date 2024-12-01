В Киеве и ряде областей гремели взрывы: россияне атаковали Украину, что известно об ударе (фото)
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Есть последствия падения обломков БПЛА
В ночь на 1 декабря в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели на Киевщине и в столице, а также в Житомирской и Полтавской областях.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, россияне атаковали ударными беспилотными летательными аппаратами. Их запускали сразу по нескольким направлениям.
Отмечается, что первый взрыв произошел в Борисполе Киевской области примерно в 01:45. До этого было предупреждение, что Киев, Чернигов, Бровары, Борисполь, Обухов, Вышгород, Прилуки находятся под угрозой.
Где и во сколько были взрывы
- 01:45 в Борисполе;
- 02:32 на Киевщине и Черниговщине;
- 04:29 в Киевской и Житомирской областях;
- 04:55 звуки взрывов повторились на Черниговщине;
- 05:01 в Киеве;
- 05:24 в Вышгороде Киевской области;
- 05:43 в Обухове Киевской области;
- 06:08 в Вышгороде;
- 06:10 в Киеве. Работает ПВО.
Последствия взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков пылают несколько автомобилей во дворе жилого дома. В некоторых квартирах дома выбиты окна. При этом, к медикам вызовов не поступало.
При этом он пояснил, что пожар в Оболонском районе не связан с вражеской атакой. На территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади 100 кв.
Где остается угроза
В Воздушных силах сообщают, что вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юге Сумщины — курс юго-западный и на границе Черниговщины, Сумщины и Киевщины — курс западный (по состоянию на 06:14).
Мониторинги пишут, что БПЛА зафиксированы:
Черниговщина→Киевщина.
Полтавщина→Киевщина.
Сумщина→Полтавщина.
Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 ноября, в ряде западных областей было зафиксировано несколько взрывов.