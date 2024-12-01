В Киеве и ряде областей гремели взрывы: россияне атаковали Украину, что известно об ударе (фото)

Есть последствия падения обломков БПЛА

В ночь на 1 декабря в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели на Киевщине и в столице, а также в Житомирской и Полтавской областях.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, россияне атаковали ударными беспилотными летательными аппаратами. Их запускали сразу по нескольким направлениям.

Отмечается, что первый взрыв произошел в Борисполе Киевской области примерно в 01:45. До этого было предупреждение, что Киев, Чернигов, Бровары, Борисполь, Обухов, Вышгород, Прилуки находятся под угрозой.

Где и во сколько были взрывы

01:45 в Борисполе;

02:32 на Киевщине и Черниговщине;

04:29 в Киевской и Житомирской областях;

04:55 звуки взрывов повторились на Черниговщине;

05:01 в Киеве;

05:24 в Вышгороде Киевской области;

05:43 в Обухове Киевской области;

06:08 в Вышгороде;

06:10 в Киеве. Работает ПВО.

Последствия взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков пылают несколько автомобилей во дворе жилого дома. В некоторых квартирах дома выбиты окна. При этом, к медикам вызовов не поступало.

При этом он пояснил, что пожар в Оболонском районе не связан с вражеской атакой. На территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади 100 кв.

После сбития БПЛА в Киеве фиксируют пожар

Где остается угроза

В Воздушных силах сообщают, что вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юге Сумщины — курс юго-западный и на границе Черниговщины, Сумщины и Киевщины — курс западный (по состоянию на 06:14).

Мониторинги пишут, что БПЛА зафиксированы:

Черниговщина→Киевщина.

Полтавщина→Киевщина.

Сумщина→Полтавщина.

Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 ноября, в ряде западных областей было зафиксировано несколько взрывов.