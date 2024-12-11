В Киеве похолодает до -5 градусов, а облачность и осадки исчезнут: когда именно

К концу рабочей недели погода в городе улучшится, хотя предполагаются морозы

В Киеве 11-12 декабря будет держаться облачность и местами идти осадки в виде мокрого снега. Однако ближе к концу рабочей недели, 13 декабря, синоптики прогнозируют прояснение на небе и сухую погоду.

Специалисты также предупреждают об ощутимых морозах этими днями, поэтому следует быть осторожными на дорогах из-за гололедицы. Такой прогноз дал Sinoptik.

В среду, 11 декабря, будет держаться сплошная облачность. Ночной снег продолжит идти утром, хотя днем он будет ослабевать и к вечеру должен закончиться. Дневная температура вырастет до +1 градуса, а ночная зафиксировалась около -1 градуса. Наибольшие порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – легкие 2 м/с.

На следующий день, 12 декабря, небо будет облачным. Ночью должен начаться снег, который утром снизит свою интенсивность и ближе к обеду завершиться. Температура в дневные часы опустится до -1 градуса, а ночью — до -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

А вот в пятницу, 13 декабря, в первой половине суток продержится небольшая облачность, но в дальнейшем солнце будет радовать горожан своими лучами. Температура в этот день еще больше опустится, ведь днем зафиксируется около -2, а ночью — -5 градусов. Максимальная сила ветров ожидается ночью – слабые 4 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой ожидается погода в Украине в течение 11 декабря.