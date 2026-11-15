10 копеек исчезнут из кошельков: когда их перестанут принимать в магазинах и что будет с остальными монетами

Для обмена монет украинцам предусмотрели три года без комиссий

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Национальный банк Украины предлагает прекратить обращение монет номиналом 10 копеек с 1 февраля 2027 года. Ими перестанут принимать оплату за товары и услуги, а итоговые суммы наличных чеков будут округлять до ближайших 50 копеек.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "РБК-Украина". Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 22 ноября 2026 года включительно.

Монеты будут обменивать на суммы, кратные 50 копейкам: до 31 января 2028 года – во всех банках Украины, а с 1 февраля 2028 года до 31 января 2030 года – в подразделениях НБУ и четырех уполномоченных банках. Среди них – Ощадбанк, ПУМБ и Райффайзен Банк. Предприятия и ФОП должны сдать остатки монет в банки для зачисления на счета не позднее 16 февраля 2027 года.

По новым правилам остаток в чеке от 1 до 24 копеек будут округлять вниз до целой гривны, от 25 до 49 – вверх до 50 копеек, от 51 до 74 – вниз до 50 копеек, от 75 до 99 – до следующей гривны. Это будет касаться только общей суммы наличного расчета, безналичные платежи округлять не будут.

Округление будут применять к итоговой сумме чека, а не к цене каждого товара Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим истокам, к собственным историческим ценностям", – сказал глава НБУ Андрей Пышный, объясняя отдельную инициативу по отказу от названия "копейка".

Как сообщал "Телеграф", какого курса валют в Украине ожидать дальше, если евро дешевеет, а злотый уже побил рекорд.