Еще холоднее? Какой будет погода в Киеве на выходных

Киевлянам нужно готовится к еще более сильным морозам

В Киев продолжает идти настоящая зима, но задержится она ненадолго. Уже совсем скоро столбики термометров в столице могут опуститься почти до -10 градусов.

Об этом сообщает Sinoptik. Согласно его прогнозу, уже в эту субботу, 14 декабря, в самое "теплое" время дня температура в Киеве может составлять -4 градуса по цельсию, а в самое холодное — опускаться до -7. Ночь будет еще холоднее — до -9 градусов. При этом пока осадков не предвидится. Небо будет ясным до самого вечера, когда небо немного затянет тучами.

Впрочем, уже с воскресенья синоптики прогнозируют небольшое потепление. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью не должна опускаться ниже -4. А в последующие можно даже надеяться на небольшой "+".

Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды в Украине на ближайшие 10 дней. В это время на нашу территорию будут поступать циклоны и антициклоны с запада и северо-запада Европы. Таким образом, влажная и тёплая погода будет меняться на прохладную и сухую.