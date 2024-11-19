Найдите знакомые места: как выглядел Киев на открытках конца 19 века

Виртуальное путешествие в прошлое

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

Благодаря архивным открыткам конца XIX века мы с вами можем рассмотреть знаковые для многих киевлян места, ведь столица — это "живой" город, который активно растет и меняется. И именно поэтому так интереснео изучать ретро снимки и изучать все метаморфозы.

"Телеграф" собрал для своих читателей яркие открытки на которых изображен Киев много лет назад — в конце 19 века. Эти цветные карточки передают дух минувшей эпохи и показывают нам совершенно иную столицу.

Как выглядел Киев на открытках конца 19 века

На открытках можно увидеть хорошо знакомые сегодня места столицы — Подол, Крещатик, Аскольдову могилу, Софийскую площадь, Золотые ворота, памятник Владимиру Великому и многие другие.

Интересно выглядит цепной мост, который был первым постоянным мостом через Днепр в Киеве. Существовал он с 1853 по 1920 год напротив Аскольдовой могилы и имел длину 776 метров.

Памятник Владимиру Великому — это старейший скульптурный памятник Киева, сооружённый в 1853 году. Высится он на крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка.

Именно этот памятник считается одним из неофициальных символов города.

Аскольдова могила — это урочище на правом берегу Днепра в Киеве, где, согласно преданию, основанному на сведениях "Повести временных лет", похоронен киевский правитель Аскольд.

Сейчас это часть паркового комплекса, разбитого в 1934—1936 годах на месте древнего Угорского урочища.

Софийская площадь — одна из центральных и древнейших площадей Киева. Здесь расположена колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому.

Много лет назад она утопала в зелени и была излюбленным местом для прогулок у киевлян.

Киевский речной вокзал, расположенный на правом берегу Днепра на Подоле, был ранее главным речным портом столицы.

С древних времён Подол был торговым центром города, товары на который доставлялись преимущественно по воде. С XIX века началось движение судов по течению Днепра, и ряды пристаней раскинулись по правому берегу.

Крещатик — это главная улица Киева, длина которой составляет невероятные 1225 метров. Именно здесь во все времена была сосредоточена культурная жизнь города.

Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел практически полностью.

Также на открытках представлены общие виды Киева им его улицы.

Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.