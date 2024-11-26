Киев, которого больше нет: как выглядел первый столичный небоскреб и кто его уничтожил (фото)

Минутка занимательной истории

Сегодня в Киеве есть много высотных зданий, которые достигают колоссальных размеров. Однако мало кто знает, что в далеком 1912 году в столице появился первый небоскреб, который поражал горожан своими масштабами и явно опережал свое время.

Это грандиозное сооружение Льва Гинзбурга достигало в высоту 67,5 метра и стало настоящей сенсацией. "Телеграф" рассказывает читателям историю первого киевского небоскреба, который был безжалостно уничтожен и не сохранился до наших дней.

История строительства небоскреба Гинзбурга

Небоскрёб Гинзбурга — это 12-этажный дом, построенный в Киеве в начале XX века. Он вошёл в историю как "первый небоскрёб Украины". Располагался небоскреб на улице Институтской.

Данный участок был приобретен в 1889 году киевским купцом первой гильдии Левом Гинзбургом. В 1910 году он решает построить на этом месте доходный дом и совершает в городе настоящую строительную революцию. Интересно, что у Гинзбурга была своя строительная фирма, которую он и решил использовать для сооружения огромного небоскреба. На реализацию своей затеи ни денег, ни усилий он не пожалел.

Проект реализовали одесские архитекторы Минкус и Троупянский, использовав 12 миллионов кирпичей и более 1,5 млн рублей. Огромное здание стояло на Институтской, занимая целый квартал.

В 1912 году строительство было завершено и Киев получил свой первый небоскреб. Здание высотой 67,5 метра стало сенсацией, поражая горожан своими масштабами. Небоскреб имел 94 квартир с первыми в Киеве лифтами "Otis", роскошную лепнину на фасаде и террасы с видом на город.

Включая башню, в небоскребе было 12 этажей. Присутствовал и один подземный этаж. В некоторых квартирах было по 11 комнат, а всего их насчитывалось около 500.

Небоскреб был одним из самых высоких жилых сооружений в мире в то время, уступая лишь нескольким небоскребам в США, Германии, Канаде и Аргентине. Оно стало символом амбиций Киева как современного европейского города, открытого к новым технологиям и архитектурным решениям.

Интересно, что из-за башни и шпиля на небоскребе, некоторые паломники путали дом с храмом. Тогда такая архитектура в обычных зданиях была крайне непривычной.

Что произошло с небоскребом Гинзбурга

В советские времена небоскрёб был национализирован. Его превратили в жилой дом — гостиничные номера перепланировали в коммунальные квартиры. К 1928 году небоскреб Гинзбурга был самым высоким в Советском Союзе.

Сам Лев Гинзбург потерял все свое имущество и, лишенный прежнего благосостояния, умер в бедности в 1926 году.

Трагический финал небоскреба наступил 24 сентября 1941 года, когда по приказу советских спецслужб во время взрывов в центре Киева здание получило значительные повреждения.

Перед немецкой оккупацией, советское НКВД заминировало многие здания Киева и небоскреб Гинзбурга был уничтожен одним из первых.

Впоследствии в начале 1950-х его остатки демонтировали, а история этого сооружения осталась в памяти киевлян как один из символов эпохи прогресса и инноваций.

В 1954-1961 годах на его месте было построено другое здание — отель "Москва", который в 2001 году переименованный в отель "Украина".

Сейчас на месте первого киевского небоскреба продолжает стоять гостиница "Украина".

Напомним, в Киеве есть уникальное строение — Дом плачущей вдовы, который был построен в 1907-1908 годах в стиле раннего модерна. Дом имеет одну уникальную особенность — фасад здания украшен маскароном в виде головы женщины, которая "плачет" во время дождя.

Местные жители уверяют, что если подойти к особняку вплотную и постоять возле него в тишине несколько минут, то можно услышать мистический шепот.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находится атмосферная заброшенная гостиница из позапрошлого века и как выглядит этот отель-призрак. К сожалению, здание ее давно опустело и не принимает постояльцев, однако это место продолжает будоражить воображение современников.