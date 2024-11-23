Странные муралы и жуткие скульптуры: как выглядят арт-объекты возле мрачной киевской психушки (фото)

Местные инсталляции производят неизгладимое впечатление

В столице находится самая старая в Европе психлечебница — Киевская городская психиатрическая больница имени Павлова. Она расположена между Бабьим Яром и Куреневкой.

Больница занимает огромную территорию и состоит из 30 отделений в 25 корпусах, где может содержать одновременно 1 450 пациентов. На территории лечебницы ощущается неестественная для города тишина, а гнетущее впечатление усиливает "серая" типичная архитектура.

Однако это еще не все — на территории Кирилловской рощи, в зону которой плавно переходит лечебница, установлено множество необычных инсталляций, а на корпуса нанесены граффити.

Выглядит все это очень странно и даже пугающе, а среди горожан бытует мнение, что все эти объекты были созданы душевнобольными пациентами этой психлечебницы.

"Телеграф" рассказывает о том, что можно увидеть на территории "Павловки" и кто на самом деле является автором всех этих необычных арт-объектов.

История психбольницы имени Павлова

Принято считать, что больница была основана в 1786 году, когда императрица Екатерина II закрыла Кирилловский монастырь. В кельях монахов, которые ранее изгоняли "злых духов" из психически больных людей, создали дом инвалидов.

Со временем сюда по старой памяти стали отправлять людей с психическими расстройствами и уже в 1806 году дом инвалидов официально стал психиатрической лечебницей.

"Павловкой" больница стала лишь в 1936 году, после смерти знаменитого ученого и нобелевского лауреата Ивана Павлова, имя которого дали лечебнице.

Во время Второй мировой войны, в 1941 году, нацисты ворвались в Киев и отступавшая Красная армия не эвакуировала персонал и пациентов, которых было около 1,3 тысячи человек. Нацисты расстреляли 752 из них, включая врачей, отказавшихся оставить несчастных подопечных. Об этом пишет ресурс "Новини.LIVE".

После войны больница продолжила работу, достраивались новые корпуса и она стала одной из самых больших психиатрических больниц в Европе.

Сейчас в составе больницы работают 32 разнопрофильных отделения в 23 корпусах. Заведение вмещает 1345 пациентов. Структура медучреждения включает: лечебную часть, консультативно-диагностическую поликлинику, правобережную психиатрическую амбулаторию с мобильной мультидисциплинарной командой.

Что здесь можно увидеть

На территории киевской городской психиатрической больницы № 1 имени Павлова установлено множество различных арт-объектов, которые появились здесь в разное время.

Многие из них выглядят достаточно необычно и даже жутко. Здесь можно встретить каменные улыбающиеся головы без туловищ, непонятных существ и рисунки со странными сюжетами.

Среди киевлян бытует мнение, что все муралы и скульптуры на территории "Павловки" были созданы по эскизам и наброскам душевнобольных пациентов.

По официальной версии, все арт-инсталляции и рисунки создавали здесь профессиональные художники-волонтеры для того, чтобы хоть немного "оживить" серые и мрачные корпуса психиатрической больницы. В частности, работали над созданием этих "шедевров" творческие группы Interesni Kazki и "П’ятка".

Однако в лечебнице действительно применяют арт-терапию в качестве одного из метода лечений и, в теории, эскизы местных пациентов действительно могли лечь в основу некоторых инсталляций.

Однако не все инсталляции здесь выглядят странно. К примеру, во время посещения импровизированной галереи вы сможете увидеть скульптуры по мотивам творчества Марии Примаченко, работы которой отличаются фантастическими сюжетами и своеобразным колоритом.

Также здесь установлено множество кованых скульптур на различные темы. Во время прогулок можно повстречать Дон Кихота, Санчо Пансу и его верного осла.

Есть возле психбольницы и фонарщики, которые заняты работой, и мечтальные чудаки со странными выражениями лиц, и задумчивые музыканты, и даже пацифист с котом в руках.

Особое впечатление производит девушка, которая буквально вырывается из стены лечебницы и тянется руками к такому прекрасному яркому миру, скрытому от ее глаз.

При этом на лице у нее можно заметить действительно безумную улыбку.

Интересный факт

Больница имени Павлова имеет официальный адрес: улица Кирилловская, 103. Однако дороги на эту улицу не ведут, а клиника изолирована от Кирилловской и заезжают в нее с улицы Елены Телиги.

Есть еще две дороги на территорию:

выход по внутренней улице Герцена в Кирилловскую рощу, которая плавно переходит в Бабий Яр;

Врубелевский спуск, который выводит на Подольский спуск, а он уже соединен с Кирилловской.

Где найти "Павловку"

Адрес: Киевская городская психиатрическая больница № 1 имени И. П. Павлова, улица Кирилловская, 103-а.

Вход на территорию больницы свободный.

Напомним, в Киеве находится жуткая заброшенная лаборатория. Здесь по сей день можно обнаружить колбы со следами реагентов, шприцы, ампулы, документы, медицинское оборудование и даже скелеты инфицированных животных, которых просто бросили умирать в запертых клетках.

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