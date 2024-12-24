Какой погоды ожидать на Рождество в Киеве: синоптики дали прогноз

Со вторника по четверг включительно в столице не предвидится резких изменений в синоптической ситуации

В течение 24-26 декабря в Киеве будет держаться сильная облачность и местами будут идти осадки. Горожанам также стоит ожидать тумана.

В течение этих дней "минусовая" температура не опустится ниже -1 градуса. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

В течение всего вторника, 24 декабря, погода будет облачной. Ночью должен начаться мелкий дождь со снегом, но они завершатся еще до наступления дня. Во второй половине суток синоптики прогнозируют туман. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью охладился до -1 градуса. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

На праздник Рождества, 25 декабря, в столице ожидается сильная облачность, но без осадков. Ночью будет держаться туман. Дневная температура опустится до -1 градуса, а ночная вырастет до +1 градуса. Максимальные порывы ветра предполагаются днем и вечером – умеренные 7 м/с.

Четверг, 26 декабря, также обещает быть просто облачным. Показатели на термометрах днем и ночью будут держаться на одном уровне — -1 градус. Наибольшая сила ветра прогнозируется в ночное время — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли резкие изменения в погоде до конца текущей недели в Украине. Специалисты дали прогноз, придут ли морозы и снег на праздники.