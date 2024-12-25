Аварийные графики отключений в Киеве: долго ли не будет света 25 декабря

Из-за вражеской атаки была повреждена ТЭС

Утром 25 декабря россияне нанесли масштабный ракетный удар по городам Украины. Поэтому Укрэнерго дало указание ввести графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает компания ДТЭК. Энергетики предупреждают, что графики могут меняться в течение дня.

Отключение в Киеве

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Отключение в Киевской области

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Также ДТЭК сообщил, что россияне атаковали теплоэлектростанцию компании. В результате атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Напомним, сегодня, 25 декабря, российские войска били по Харькову, Днепру, Кременчугу, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской. На этот раз пострадала больше всего энергетика, секторы водоснабжения, газоснабжения и теплосети.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине на Рождество будут отключать свет после ракетной атаки. Где ввели аварийные графики отключений.