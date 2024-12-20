Ролик дня: украинцев растрогало "рождественское" видео с последствиями атаки РФ на Киев

От атаки РФ пострадал костел Святого Николая

Видео последствий российского удара по Киеву на фоне елки завирусились в сети. Из-за этой атаки пострадал костел Святого Николая вблизи станции метро "Олимпийская".

В сети TikTok известная блогерша с ником katiboooooooo выложила видео, на котором из квартиры, где уже стоит рождественская елка, видно, как горят автомобили после удара почти по центру столицы.

"Рождественское настроение в Киеве", — именно так подписала видео девушка с почти миллионной аудиторией.

Это видео довольно быстро подхватили местные паблики и даже некоторые общественные деятели, перепостив его на свои страницы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО Андрей Коваленко тоже добавил эти кадры на свою страницу, подписав: "Киев. Рождество".

""Рождественская" атмосфера в Киеве сегодня утром…" — написал канал "Труха Україна" с аудиторией почти в 3 миллиона читателей.

Видео katiboooooooo стало вирусным, ведь точно воспроизводит рождественское настроение в Украине. Потому что даже в конце декабря, когда весь мир готовится к светлому празднику, Украина страдает от ракетных атак, войны.

Под сообщением блогерши многие оставили сочувственные комментарии, отреагировал даже блогер Алексей Машуковский, имеющий 6,8 млн читателей в TikTok.

Напомним, что из-за падения обломков в Киеве серьезные повреждения получили здания в центре города. Кроме того, был поврежден газопровод, в результате чего возник масштабный пожар. По последним данным, 9 человек получили ранения, а один человек погиб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия устроила атаку на Киев, пояснили в СНБО.