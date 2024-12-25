В Украине на Рождество будут отключать свет после ракетной атаки: кому и какие графики

В течения дня могут происходить изменения

В связи с масштабной ракетной атакой, которую россияне устроили по Украине на Рождество, 25 декабря, в ряде областей введены графики отключений света. Это было сделано по команде "Укрэнерго".

Данная информация была сообщена в пресс-службе ДТЭК. Там указали, что отключения будут в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях.

"В связи с масштабной ракетной атакой Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений. Важно: команды Укрэнерго могут меняться в течение дня", — говорится в сообщении.

Графики отключений света

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook отметил, что Министр прокомментировал обстрел на Рождество.

"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — отметил Галущенко.

Он также добавил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.