В Украине на Рождество будут отключать свет после ракетной атаки: кому и какие графики
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В течения дня могут происходить изменения
В связи с масштабной ракетной атакой, которую россияне устроили по Украине на Рождество, 25 декабря, в ряде областей введены графики отключений света. Это было сделано по команде "Укрэнерго".
Данная информация была сообщена в пресс-службе ДТЭК. Там указали, что отключения будут в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях.
"В связи с масштабной ракетной атакой Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений. Важно: команды Укрэнерго могут меняться в течение дня", — говорится в сообщении.
Графики отключений света
В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook отметил, что Министр прокомментировал обстрел на Рождество.
"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — отметил Галущенко.
Он также добавил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.