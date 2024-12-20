Укр

Из-за ракетного удара пострадал известный костел в Киеве (видео)

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1074
Костел св. Николая
Костел св. Николая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Храм находится напротив БЦ Торонто

Утром 20 декабря россияне нанесли ракетный удар по центру Киева. В результате пострадал костел Святого Николая возле станции метро "Олимпийская".

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал поврежденное здание.

В костеле выбило окна. А здание бизнес-центр напротив совсем изуродовано.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, около 07:00 российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в 3-х районах города.

Из-за падения обломков были повреждены здания в центре столицы. В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу. В результате возник пожар, а также загорелось 5 автомобилей.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания, а также загорелась кровля. Кроме того, зафиксированы разрушения на пятнадцатом этаже здания, где могут быть заблокированы люди. Предварительно пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

В результате удара было повреждено здание БЦ "Торонто" на улице Большая Васильковская. А напротив него находится костел.

Пока известно о 9 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего.

Ранее "Телеграф" писал, что в СНБО объяснили, почему Россия устроила атаку на Киев. Обстрел является ответом на потерю стратегических объектов в РФ.

Теги:
#Новости Киева #Костел #Ракетная атака