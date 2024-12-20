Из-за ракетного удара пострадал известный костел в Киеве (видео)

Храм находится напротив БЦ Торонто

Утром 20 декабря россияне нанесли ракетный удар по центру Киева. В результате пострадал костел Святого Николая возле станции метро "Олимпийская".

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал поврежденное здание.

В костеле выбило окна. А здание бизнес-центр напротив совсем изуродовано.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, около 07:00 российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в 3-х районах города.

Из-за падения обломков были повреждены здания в центре столицы. В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу. В результате возник пожар, а также загорелось 5 автомобилей.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания, а также загорелась кровля. Кроме того, зафиксированы разрушения на пятнадцатом этаже здания, где могут быть заблокированы люди. Предварительно пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

В результате удара было повреждено здание БЦ "Торонто" на улице Большая Васильковская. А напротив него находится костел.

Пока известно о 9 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего.

Ранее "Телеграф" писал, что в СНБО объяснили, почему Россия устроила атаку на Киев. Обстрел является ответом на потерю стратегических объектов в РФ.