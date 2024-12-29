В Киеве произошла массовая драка в сауне: охранники не смогли ее остановить

На место пришлось звать полицию

В Дарницком районе Киева произошла драка среди посетителей сауны. По предварительной информации, причиной стало то, что гражданский мужчина напал на жену военнослужащего.

Об этом сообщил проинформированный источник "Телеграфа" в правоохранительных органах. По его словам, в драке участвовали примерно два десятка людей, однако чудом обошлось без тяжелых травм.

Предварительно известно, что один из посетителей сауны "Конунг", что на улице Дениса Антипова, 47 (бывшая Славогородская), набросился на женщину, после чего завязалась массовая драка. Один из участников даже принес нож.

При этом остановить конфликт пытались охранники заведения, но не смогли это сделать, а потому обратились к полиции.

В настоящее время известно, что участники противостояния получили легкие телесные повреждения, однако есть данные, что на место вызвали "Скорую помощь". Подробная информация о состоянии пострадавших пока не появилась.

Как сообщалось ранее, пьяная женщина в Киеве влетела в бетонный забор, из-за чего ее автомобиль перевернулся на крышу. Двое пассажиров — 40-летний мужчина и женщина 1983 года рождения, погибли на месте происшествия.